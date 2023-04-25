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    Это не тот сервис. Покупка бизнеса Mercedes группой «Автодом» не решила всех проблем с обслуживанием машин

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    Заявление руководства группы «Автодом» о возобновлении технического обслуживания Mercedes, похоже, следует понимать в узком смысле. Де-факто российские дилеры никогда и не останавливали техобслуживание, а главная проблема — отсутствие доступа к фирменному сервисному ТО — так и осталась нерешенной: заказать новый ключ взамен потерянного всё ещё невозможно.

    Официальное заявление «Автодома» о возобновлении сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz в России после покупки российских активов немецкого концерна было сделано 25 апреля.

    Однако, как выяснила «Фонтанка» у действующих дилеров Mercedes, c тех пор, как в январе 2023 года европейские производители отключили дилеров от фирменного сервисного программного обеспечения, обслуживание автомобилей Mercedes, по крайней мере в Петербурге, не прекращалось.

    «Мы работали официально, выполняли все гарантийные обязательства, выполняли ТО, в сервисные книжки отметки проставляли. Возможно, были задержки с запчастями или какими-то обновлениями, но мы всё делали, и прошивки в том числе», — рассказали «Фонтанке» в одном из дилерских центров самого «Автодома».

    А вот проблему с восстановлением ключей, если оба потеряны, решить пока не удаётся. «Залезть в «мозги» и сделать перепрошивку — единственное, что мы сделать не сможем», — рассказали в автосалоне. Как объясняли «Фонтанке» эксперты, невозможность восстановить ключи связана как раз с отсутствием отключения от фирменных сервисов, поскольку без доступа к ним ни заказать новые ключи по VIN, ни прописать их в электронном блоке управления машины нельзя.

    «Действительно, дилеры отключены от онлайн-систем ППО производителя. Но накопленные опыт, знания и базы данных позволят в значительной мере заменить системы производителя в процессах ремонта и обслуживания автомобилей «Мерседес-Бенц». В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта. Мы надеемся, что в абсолютном большинстве случаев мы сможем успешно выполнять обслуживание и ремонт», — подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе компании.

    Что касается запчастей, то с ними, говорят автодилеры, всё в порядке. Если на момент вашего звонка необходимых вам деталей нет в наличии, их закажут. Доставят детали не так быстро, как было два года назад: сейчас нужно ждать в среднем от месяца до двух, но всё зависит от конкретных запчастей.

    «Запчасти оригинальные, идут из Германии, как и расходные материалы, единственное, немного другими путями, чем раньше, поставки не напрямую, а в обход. Можно и хорошие альтернативные расходные материалы использовать, не могу сказать, Китай или нет, но они хорошие, не повредят «Мерседесу», они специально подобраны, всё будет так же хорошо работать», — сообщили автодилеры и отметили, что цены на запчасти и комплектующие пошли на спад, по крайней мере, в сравнении с весной прошлого года.

    Но есть и хорошие новости. Главный российский склад запчастей Mercedes после почти года простоя с хранящимися под замком оригинальными запчастями также достался «Автодому» и теперь будет доступен дилерам по всей стране.

    «Центральный склад запасных частей АО «Мерседес-Бенц РУС» возобновляет работу в прежнем режиме и в ближайшее время восстановит отгрузки запасных частей Mercedes-Benz для центров продаж и сервиса марки», — рассказали «Фонтанке» в компании. Правда, вопросы количества запчастей и их стоимость в «Автодоме» не комментируют.

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