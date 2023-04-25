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    Байден заявил, что намерен участвовать в президентской гонке

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    Джо Байден официально заявил, что намерен выдвигаться на выборах президента США в 2024 году.

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