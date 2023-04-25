Уголовный розыск вышел на оружейные арсеналы в юго-западной части Петербурга

Сотрудники управления угрозыска ГУ МВД совместно с коллегами из УФСБ обнаружили в Красносельском районе Петербурга два арсенала с оружием и боеприпасами. Обыски проходили в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного оборота оружия. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба главка полиции.
Силовики нашли в квартире 46-летнего директора строительной фирмы 5 пистолетов, 63 патрона, а также бездымный порох и части оружия и боеприпасов. Из квартиры 50-летнего неработающего ленинградца на экспертизу отправили два пистолета, карабин, ракетницу, 312 патронов и составные части разных видов оружия.
В отношении обоих владельцев арсеналов возбуждены уголовные дела по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).