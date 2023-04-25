«Автодом» стал владельцем российских активов Mercedes-Benz. Возобновляется ТО машин

Автомобильный дилер «Автодом» закрыл финальный этап сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz. Об этом 25 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба холдинга.
Сделка включала передачу официального российского дистрибьютора АО «Мерседес-Бенц Рус», подмосковного завода ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», лизинговой дочерней компании ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус», ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус» и OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (лизинг, факторинг и страхование автомобилей.
Теперь «Автодом» будет заниматься техобслуживанием автомобилей «Мерседес» в России, в том числе гарантийной и постгарантийной поддержкой.
«Сейчас, когда сделка закрыта, мы рады сообщить о скорейшем возобновлении сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz в России и работы остальных компаний», — отметил гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский.