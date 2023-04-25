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    В Петербурге на 6–7 градусов теплее нормы. Наслаждайтесь, так как скоро погода испортится

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    3 комментария
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    В Петербурге сегодня может стать еще теплее, чем вчера, — за это спасибо циклону. Правда, из-за него солнце будет прятаться за облаками, но и дождей не ожидается.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 апреля будет 20–22 градуса, на побережье Финского залива местами до 17. Без существенных осадков, ветер южный, юго-восточный, умеренный.

    «Сегодня метеорологические условия будет определять тёплый сектор циклона, медленно кружащего над югом Скандинавии. При переменной облачности существенных осадков в регионе не ожидается, а температура воздуха окажется на 6–7 градусов выше климатической нормы. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    «Яндекс» также отмечает, что сегодня температура повышенная и ночью (плюс 9–11), и днём. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в городе бывает облачно с прояснениями, от 0 до плюс 13 градусов. Самое холодное 25 апреля выдалось в 1978 году, было минус 5 градусов днём, а самое тёплое — в 2000 году, плюс 25.

    В среду погода останется примерно такой же, а в четверг резко похолодает, и придут кратковременные дожди.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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