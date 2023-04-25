В Петербурге на 6–7 градусов теплее нормы. Наслаждайтесь, так как скоро погода испортится

В Петербурге сегодня может стать еще теплее, чем вчера, — за это спасибо циклону. Правда, из-за него солнце будет прятаться за облаками, но и дождей не ожидается.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 апреля будет 20–22 градуса, на побережье Финского залива местами до 17. Без существенных осадков, ветер южный, юго-восточный, умеренный.

