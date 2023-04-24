«Лимонадного отравителя» из Москвы приговорили к колонии. Он угощал и отправлял в кому

Басманный райсуд Москвы огласил приговор Мурату Басанову, известному как «лимонадный отравитель». Он проведет в колонии строгого режима
О приговоре 24 апреля сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Басанова признали виновным в 25 эпизодах разбоя, пяти эпизодах разбоя с причинением тяжкого вреда, шести эпизодах кражи с банковского счета и в мошенничестве с использованием электронных платежных средств. По одному эпизоду по последней статье его освободили от наказания — истек срок давности.
Басанова задержали в Москве летом 2019 года. Следствие полагает, что он угощал жертв в центре столицы газировкой с нейролептиком и забирал деньги и ценности, когда они отключались. По данным суда, от действий Басанова пострадали 30 человек, на непродолжительное время жертвы впадали в кому.