    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, ю-з

    756мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd81.27eur89.46

    «Получился очень интересный». Кравцов заявил, что учебник с разделом про СВО для 11-х классов готов

    1627
    26 комментариев

    Учебник истории с разделом про специальную военную операцию для 11-х классов уже разработан. Об этом 24 апреля заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

    «Я в руках держу учебник 11-го класса, базовый уровень. Учебник получился очень интересный», — рассказал Кравцов на просветительском марафоне общества «Знание» (цитата по ТАСС).

    Ранее министр говорил, что новый учебник истории может появиться в российских школах уже с 1 сентября. Он отмечал, что в нем будут «подробно изложены причины и задачи СВО».

    Также сообщалось, что вопросы об СВО появятся в ЕГЭ по истории, а о целях СВО будут рассказывать на парах по истории в вузах.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Учебники историиСергей Кравцов
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ17
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 26

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close