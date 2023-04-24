«Получился очень интересный». Кравцов заявил, что учебник с разделом про СВО для 11-х классов готов

Учебник истории с разделом про специальную военную операцию для 11-х классов уже разработан. Об этом 24 апреля заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Я в руках держу учебник 11-го класса, базовый уровень. Учебник получился очень интересный», — рассказал Кравцов на просветительском марафоне общества «Знание» (цитата по ТАСС).

Ранее министр говорил, что новый учебник истории может появиться в российских школах уже с 1 сентября. Он отмечал, что в нем будут «подробно изложены причины и задачи СВО».