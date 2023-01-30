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    Кравцов рассказал, когда в российских школах появится учебник истории с разделом о событиях на Украине

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    Новый учебник истории с разделом о событиях на Украине может появиться в российских школах уже 1 сентября. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

    «Учебник будет готов для старших классов уже в марте. Надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах», — рассказал он в ходе лекции «О развитии суверенной национальной системы образования». Видеозапись мероприятия 30 января опубликовало Минпросвещения.

    Кравцов добавил, что раздел о СВО уже включен в программу курса. «Подробно будут изложены причины и задачи», — отметил он.

    Ранее сообщалось, что группу по созданию учебника возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Отмечалось, что учебники дополнят разделами о героях СВО.

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