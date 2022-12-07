Героев спецоперации на Украине включат в российские учебники истории

Школьные учебники истории дополнят разделами про героев специальной военной операции на Украине. Об этом 7 декабря заявил министр просвещения Сергей Кравцов.



По его словам, данные темы вошли в новые программы по предмету, которые он уже подписал и направил в Минюст, пишет РИА Новости.

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков заявил, что общество хочет добавить в школьные учебники истории под редакцией Владимира Мединского раздел о специальной военной операции.

В материалах будет говориться о командире батальона «Спарта» и Герое России Владимире Жоге, который погиб, «прикрывая выход мирных жителей». Также в них опишут подвиг Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, который «подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков». Среди героев научный директор РВИО упомянул полковника Ольгу Качуру (Корсу), старшего лейтенанта Владимира Зозулина и майора Сергея Панова.