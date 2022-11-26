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    «Подвиги наших предков начиная с Древней Руси и до специальной военной операции». РВИО хочет добавить в школьные учебники раздел о СВО

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    Российское военно-историческое общество (РВИО) хочет добавить в школьные учебники истории под редакцией Владимира Мединского раздел о специальной военной операции на Украине, а также создать учебное пособие о подвигах участников спецоперации и героических личностях России. Об этом в субботу, 26 ноября, рассказал научный директор РВИО Михаил Мягков, передает ТАСС.

    По его словам, в обновленной линейке школьных учебников под редакцией Мединского по отечественной истории планируется описать причины спецоперации.

    «Учебники будут дополнены учебным пособием для школьной программы и, возможно, для внеклассного чтения. Учащимся будут представлены героические подвиги наших предков начиная с Древней Руси и до специальной военной операции», — объяснил Мягков.

    В материалах будет говориться о командире батальона «Спарта» и Герое России Владимире Жоге, который погиб, «прикрывая выход мирных жителей». Также в них опишут подвиг Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, который «подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков».

    Среди героев научный директор РВИО упомянул полковника Ольгу Качуру (Корсу), старшего лейтенанта Владимира Зозулина и майора Сергея Панова.

    «Эти подвиги, имена, они должны войти в учебную программу, поскольку на этих именно примерах наша молодежь не просто получает знания, но она воспитывается», — сказал Михаил Мягков.

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