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    Новее нового. Мединский возглавит группу, которая напишет новый учебник по истории

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    23 комментария

    На написание нового школьного учебника по истории уйдет год, дает примерные оценки министр просвещения Сергей Кравцов. Руководить процессом будет Владимир Мединский.

    О роли помощника президента Мединского в создании учебника министр рассказал 18 декабря. Роль ему отведена как руководителю другой рабочей группы — по историческому просвещению. Кравцов отметил, что учебник создается не с нуля, а на основе существующих — например, Анатолия Торкунова. На создание книги уйдет год или, может, чуть больше.

    Вероятно, переписывать будут уже переписанное. В сентябре «Фонтанка» показывала, как изменился учебник по истории для семиклассников. Если обобщать, то из него исчезло слово «Украина». Эта новая редакция учебника вышла как раз под обновленным руководством авторского коллектива — в 2021 году завкафедрой истории России Мордовского государственного университета Виктора Арсентьева сменил ректор МГИМО Торкунов.

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    Комментарии 23

    Семён Воля18 Дек 2022 в 18:19
    Отступление из Херсона - это одна история.... Наступление под Бахмутом - уже соверешенно другая история..... Буча - уже третья....
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