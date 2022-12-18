Новее нового. Мединский возглавит группу, которая напишет новый учебник по истории

На написание нового школьного учебника по истории уйдет год, дает примерные оценки министр просвещения Сергей Кравцов. Руководить процессом будет Владимир Мединский.



О роли помощника президента Мединского в создании учебника министр рассказал 18 декабря. Роль ему отведена как руководителю другой рабочей группы — по историческому просвещению. Кравцов отметил, что учебник создается не с нуля, а на основе существующих — например, Анатолия Торкунова. На создание книги уйдет год или, может, чуть больше.

Вероятно, переписывать будут уже переписанное. В сентябре «Фонтанка» показывала, как изменился учебник по истории для семиклассников. Если обобщать, то из него исчезло слово «Украина». Эта новая редакция учебника вышла как раз под обновленным руководством авторского коллектива — в 2021 году завкафедрой истории России Мордовского государственного университета Виктора Арсентьева сменил ректор МГИМО Торкунов.