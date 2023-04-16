В ЕГЭ по истории появятся задания о спецоперации — эта и другие новости СВО за 16 апреля

Учебники истории с разделом про СВО для 10–11-х классов появятся уже в сентябре этого года Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



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В ЕГЭ включат задания об СВО Вопросы о специальной военной операции на Украине войдут в перечень заданий ЕГЭ по истории после того, как соответствующие учебники появятся в российских школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что обновленные учебники истории появятся уже 1 сентября этого года (для учеников 10–11-х классов). Планируется, что массово они будут использоваться в школах с 2024–2025 годов.

Обмен пленными На Украину в результате «пасхального» обмена пленными вернулись 130 человек, сообщил в своем телеграм-канале глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Об этом упомянула и пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер». Россия и Украина регулярно сообщают об обмене пленными. Последний прецедент был 10 апреля. Тогда на территорию России были возвращены 106 российских военнослужащих. Запреты на поставки зерна Польша и Венгрия объявили о временном запрете на импорт сельхозпродукции с Украины. Ограничения будут действовать до 30 июня. Обе страны отметили, что вынуждены пойти на эту меру из-за отсутствия реакции со стороны Еврокомиссии на свои требования о помощи венгерским и польским фермерам, несущим значительные убытки из-за перенасыщения местных рынков продукцией с Украины.

Вскоре власти Болгарии заявили, что желают последовать примеру Польши и Венгрии.