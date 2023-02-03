Студентам вузов будут рассказывать о целях спецоперации и санкциях: новости СВО за 3 февраля

Помимо целей СВО, студентам расскажут о санкциях и вхождении в состав РФ новых субъектов Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 3 февраля.



Студентам вузов будут рассказывать о целях СВО на парах истории На сайте Минобрнауки РФ опубликовали концепцию преподавания в вузах отечественной истории для непрофильных специальностей и направлений подготовки. В них указаны новые темы, которые будут изучать студенты с 1 сентября: это цели специальной военной операции на Украине, санкции против РФ и вхождение в состав страны новых субъектов.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о том, что новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию может появиться в российских школах со следующего учебного года. По словам министра, в нынешней программе курса по истории уже есть раздел про цели и задачи спецоперации. В разрабатываемом учебнике также будут подробно изложены причины спецоперации. Прокуратура запросила девять лет колонии для блогера Белоцерковской* по делу о фейках про ВС РФ Для медиаменеджера, журналистки, блогера и автора популярных кулинарных книг Вероники Белоцерковской* запросили девять лет колонии по делу о фейках про ВС РФ — такое наказание потребовала прокуратура. Как сообщает РИА Новости, дело слушается заочно, сторона защиты заявила о несогласии с позицией гособвинения. По этой статье блогеру грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Поводом для возбуждения дела в отношении Белоцерковской* стали посты в соцсетях. Сама она живет за границей. В России Белоцерковская* заочно арестована и объявлена в розыск.

* Признана в РФ иноагентом. В Брянской области и приграничных районах Крыма бессрочно продлили высокий уровень террористической опасности

«Желтый» уровень террористической опасности в Брянской области продлен с 3 февраля до особого распоряжения. Он действует в Брянской области с апреля. Позднее глава республики Крым Сергей Аксёнов сообщил об аналогичной мере в муниципалитетах, ближайших к Крымскому мосту, а также приграничных районах Крыма.

Раньше уровень опасности могли продлевать только на 15 суток, но в конце января президент Владимир Путин отменил это ограничение, внеся изменения в свой указ от 2012 года. Кроме того, в регионах, где установлен «желтый» уровень угрозы терактов, введут досмотр машин для обнаружения оружия и взрывчатки. «Желтый» уровень террористической опасности с весны 2022 года вводился в Белгородской, Курской областях, Севастополе, отдельных районах Крыма и Краснодарского края и так далее. Из-за действовавшего ранее ограничения по срокам власти регионов регулярно сообщали о продлении его действия.



Новые регионы России вошли в зону ответственности Южного военного округа В Минобороны РФ сообщили о том, что ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области включили в зону ответственности Южного военного округа России. — Зона ответственности каждого военного округа включает часть территории РФ и зарубежные территории. В данном случае увеличение зоны ответственности связано с вхождением в состав России новых субъектов и включением в состав Вооруженных сил РФ объединений народной милиции ДНР и ЛНР, — сообщили в ведомстве.

В конце прошлого года министр обороны Сергей Шойгу говорил о том, что необходимо создать два межвидовых стратегических территориальных объединения ВС РФ — Московский и Ленинградский военные округа.

Президент Сербии допустил, что страна может ввести санкции против России Президент Сербии Александр Вучич, выступая в парламенте, допустил, что страна может ввести санкции против России. По его словам, цена того, что Сербия до сих пор не ввела их, «немаленькая».



— Я не в восторге от этого, но я не знаю, как долго мы протянем, если не введем санкции. Мы расплачиваемся за то, что не вводим их, но это вопрос политической приверженности нашего руководства, — сказал Александр Вучич.



Евросоюз неоднократно призывал Сербию присоединиться к санкциям против России, однако руководство страны считает такие меры неэффективными и отмечает, что сам Белград находился под санкциями в начале 90-х годов прошлого века. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова сербского президента:



— Мы прекрасно понимаем, какому беспрецедентному давлению подвергается руководство Сербии со стороны коллективного Запада. Мы понимаем, какими усилиями сербскому руководству удавалось до сих пор выдерживать это давление. Мы высоко ценим эту позицию сербского руководства и мы надеемся, что наши отношения двусторонние будут и дальше развиваться по восходящей.

