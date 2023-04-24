Незадачливый угонщик оставил московской полиции подарок на заднем сиденье

Курьезный случай произошел в Москве и Подмосковье. Угонщик корейского кроссовера успел сменить на добыче номера, но оригиналы вместе со своими «пальчиками» оставил лежать на заднем сиденье. Так его и нашли.

Вечером злоумышленник проник в кроссовер Hyundai Santa Fe, припаркованный у жилого корпуса в 15-м микрорайоне Зеленограда, запустил двигатель и похитил машину, сообщает 24 апреля пресс-служба ГУ МВД по Москве. Пропажу автомобиля хозяин обнаружил в двенадцатом часу ночи и сразу обратился в полицию. Ущерб он оценил более чем в 3 миллиона рублей.