Незадачливый угонщик оставил московской полиции подарок на заднем сиденье

Курьезный случай произошел в Москве и Подмосковье. Угонщик корейского кроссовера успел сменить на добыче номера, но оригиналы вместе со своими «пальчиками» оставил лежать на заднем сиденье. Так его и нашли.
Вечером злоумышленник проник в кроссовер Hyundai Santa Fe, припаркованный у жилого корпуса в 15-м микрорайоне Зеленограда, запустил двигатель и похитил машину, сообщает 24 апреля пресс-служба ГУ МВД по Москве. Пропажу автомобиля хозяин обнаружил в двенадцатом часу ночи и сразу обратился в полицию. Ущерб он оценил более чем в 3 миллиона рублей.
По ориентировке оперативников сотрудники ГИБДД быстро обнаружили кроссовер — он стоял незаведенным на Пятницком шоссе. Номера на автомобиле уже стояли подложные, однако на заднем сиденье обнаружились родные, да еще и с отпечатками пальцев злоумышленника. Вскоре полицейские в подмосковной Лобне задержали и самого подозреваемого, им оказался 36-летний приезжий из ближнего зарубежья, ранее судимый за разбой.
Автомобиль вернули законному владельцу. По факту угона возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемый заключен под стражу.