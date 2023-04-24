Сбил шлагбаум, полусферу, человека и поехал вниз по лестнице. Но не мужчина — видео проясняет обстоятельства ДТП у ТЦ на Гражданском

Серьёзное ДТП в Калининском районе Петербурга, у торгового центра «Академ-Парк», зафиксировали камеры видеонаблюдения. Запись есть в распоряжении «Фонтанки».
«Фонтанка.ру»
ДТП, как уже сообщалось, произошло у дома 41 по Гражданскому проспекту вечером 22 апреля. ЗАЗ выехал с парковки, сбил шлагбаум, бетонную полусферу, 50-летнюю женщину и, не сбавляя хода, покатился вниз по лестнице в торговый центр. На записи видно, как отлетает полусфера и падает женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что за рулём автомобиля находился 30-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Однако видео камеры наблюдения доказывает иное. Судя по всему, за руль села девушка — это видно на записи.
«Фонтанка.ру»
ГУ МВД проводит проверку по факту ДТП, выясняются все обстоятельства.