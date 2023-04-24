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    Сбил шлагбаум, полусферу, человека и поехал вниз по лестнице. Но не мужчина — видео проясняет обстоятельства ДТП у ТЦ на Гражданском

    12011
    14 комментариев
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Серьёзное ДТП в Калининском районе Петербурга, у торгового центра «Академ-Парк», зафиксировали камеры видеонаблюдения. Запись есть в распоряжении «Фонтанки».

    «Фонтанка.ру»

    ДТП, как уже сообщалось, произошло у дома 41 по Гражданскому проспекту вечером 22 апреля. ЗАЗ выехал с парковки, сбил шлагбаум, бетонную полусферу, 50-летнюю женщину и, не сбавляя хода, покатился вниз по лестнице в торговый центр. На записи видно, как отлетает полусфера и падает женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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    Ранее сообщалось, что за рулём автомобиля находился 30-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Однако видео камеры наблюдения доказывает иное. Судя по всему, за руль села девушка — это видно на записи.

    «Фонтанка.ру»

    ГУ МВД проводит проверку по факту ДТП, выясняются все обстоятельства.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 14

    Гость24 Апр 2023 в 12:19
    Запорожце за Невой.
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