Иностранец на ЗАЗ у ТЦ в Петербурге сбил шлагбаум и женщину на тротуаре. Финальный удар пришелся на магазин

В Калининском районе сбили женщину на тротуаре у торгового центра. Машина после этого заехала в магазин.
ДТП произошло накануне у дома 41 по Гражданскому проспекту около одиннадцати часов вечера, стало известно «Фонтанке» 23 апреля.
По предварительной информации,
Сбив пешехода, автомобиль не остановился. Продолжив движение, машина въехала в подвал торгового центра, где расположен магазин.
В результате ДТП пострадавшая женщина-пешеход оказалась в больнице. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что по факту произошедшего проводится проверка.