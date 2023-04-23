Иностранец на ЗАЗ у ТЦ в Петербурге сбил шлагбаум и женщину на тротуаре. Финальный удар пришелся на магазин

В Калининском районе сбили женщину на тротуаре у торгового центра. Машина после этого заехала в магазин.



ДТП произошло накануне у дома 41 по Гражданскому проспекту около одиннадцати часов вечера, стало известно «Фонтанке» 23 апреля.