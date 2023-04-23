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    Иностранец на ЗАЗ у ТЦ в Петербурге сбил шлагбаум и женщину на тротуаре. Финальный удар пришелся на магазин

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    В Калининском районе сбили женщину на тротуаре у торгового центра. Машина после этого заехала в магазин.

    ДТП произошло накануне у дома 41 по Гражданскому проспекту около одиннадцати часов вечера, стало известно «Фонтанке» 23 апреля.

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    По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля ЗАЗ, гражданин одного из среднеазиатских государств, не справился с управлением и совершил наезд на шлагбаум, установленный на парковке торгового центра. После этого через бетонные сферы он вылетел на тротуар, где сбил 50-летнюю женщину.

    Сбив пешехода, автомобиль не остановился. Продолжив движение, машина въехала в подвал торгового центра, где расположен магазин.

    В результате ДТП пострадавшая женщина-пешеход оказалась в больнице. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что по факту произошедшего проводится проверка.

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