Вода в Ладоге забурлила. Это щуки

«Зрелище поистине потрясающее. Нерест щуки — один из ярких признаков наступления весны! По моим ощущениям, только с этого момента весна окончательно вступает в свои права», — пишет Павел Глазков.

В Ладожском озере начался нерест щуки. Об этом 24 апреля сообщает биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» .

Нерест происходит весной при температуре воды плюс 3–6 градусов и только на мелководье — на глубине в полметра-метр. Cамки начинают размножаться на третьем-четвертом году жизни, самцы — на пятом. В это время рыбы плавают группой, которую называют гнездом: одна самка, а за ней и от двух до восьми самцов. Они шумно плещутся и почти выпрыгивают из воды. Непрерывно передвигаясь по мелководью, они продолжают охотиться.

«Самцы постоянно прижимаются к самке по бокам. Во время нереста щуки трутся о кусты, тростник, траву и другие предметы. Когда метание икры завершается, участники процесса разбегаются в разные стороны с громкими всплесками. В этот момент маленький самец может стать жертвой самки, если не догадается оперативно скрыться с глаз долой», — рассказывает Павел Глазков.



Самка щуки откладывает до 200 тысяч икринок, в диаметре они около 3 мм. Икринки несколько дней остаются «приклеенными» к водорослям, а затем скатываются на дно. Там из них появляются мальки.

