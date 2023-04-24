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    Вода в Ладоге забурлила. Это щуки

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    4 комментария
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    В Ладожском озере начался нерест щуки. Об этом 24 апреля сообщает биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».

    «Зрелище поистине потрясающее. Нерест щуки — один из ярких признаков наступления весны! По моим ощущениям, только с этого момента весна окончательно вступает в свои права», — пишет Павел Глазков.

    Нерест происходит весной при температуре воды плюс 3–6 градусов и только на мелководье — на глубине в полметра-метр. Cамки начинают размножаться на третьем-четвертом году жизни, самцы — на пятом. В это время рыбы плавают группой, которую называют гнездом: одна самка, а за ней и от двух до восьми самцов. Они шумно плещутся и почти выпрыгивают из воды. Непрерывно передвигаясь по мелководью, они продолжают охотиться.

    «Самцы постоянно прижимаются к самке по бокам. Во время нереста щуки трутся о кусты, тростник, траву и другие предметы. Когда метание икры завершается, участники процесса разбегаются в разные стороны с громкими всплесками. В этот момент маленький самец может стать жертвой самки, если не догадается оперативно скрыться с глаз долой», — рассказывает Павел Глазков.

    Самка щуки откладывает до 200 тысяч икринок, в диаметре они около 3 мм. Икринки несколько дней остаются «приклеенными» к водорослям, а затем скатываются на дно. Там из них появляются мальки.

    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

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    Комментарии 4

    Alex00024 Апр 2023 в 10:54
    Вот щуки.
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