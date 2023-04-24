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    На юго-востоке Петербурга задержали пожилого развратника, показывавшего член четвероклашкам

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    Демонстрацию половых органов устроил пожилой мужчина на детской площадке в районе дома 23 по улице Шелгунова. Такое сообщение накануне получили в полиции Невского района. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 24 апреля.

    Прибывший наряд патрульных нашел на месте 68-летнего пьяного петербуржца, которого заподозрили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении мальчика и девочки из 4-го класса.

    Мужчину доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол о появлении пьяным в общественных местах и поместили в камеру. Один из родителей написал заявление, после этого районный отдел ГСУ СК возбудил уголовное дело. Ранее фигурант не осуждался по подобным статьям. В его послужном списке одни кражи.

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