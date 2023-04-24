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    Погода в Петербурге начинает меняться. Из приятного — ждём самый тёплый день с начала года

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    Фото: Антон Кубышкин / Удельный парк
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    В Петербурге продолжает теплеть, но уже скоро могут понадобиться зонтики.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник, 24 апреля, в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 8–10 градусов, днем составит 19–21, на побережье Финского залива местами до 16.

    Центр «ФОБОС» прогнозирует даже небольшие дожди. Дело в том, что синоптическая ситуация в атмосфере меняется: на смену солнечному и сухому антициклону с запада идёт облачная гряда фронтального раздела.

    «Во второй половине дня облаков в небе станет больше, и местами пройдут небольшие дожди. При этом температура воздуха продолжит превышать норму, и сегодняшний день станет самым тёплым с начала года. <...> Атмосферное давление будет слабо расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы», — отмечается в сообщении.

    В ближайшие два дня тоже ожидается до 19–21 градуса тепла.

    Фото: Антон Кубышкин / Удельный парк

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