Погода в Петербурге начинает меняться. Из приятного — ждём самый тёплый день с начала года

В Петербурге продолжает теплеть, но уже скоро могут понадобиться зонтики.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник, 24 апреля, в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 8–10 градусов, днем составит 19–21, на побережье Финского залива местами до 16.
Центр «ФОБОС» прогнозирует даже небольшие дожди. Дело в том, что синоптическая ситуация в атмосфере меняется: на смену солнечному и сухому антициклону с запада идёт облачная гряда фронтального раздела.
«Во второй половине дня облаков в небе станет больше, и местами пройдут небольшие дожди. При этом температура воздуха продолжит превышать норму, и сегодняшний день станет самым тёплым с начала года. <...> Атмосферное давление будет слабо расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы», — отмечается в сообщении.
В ближайшие два дня тоже ожидается до 19–21 градуса тепла.