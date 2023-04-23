Вылечили и выпустили. В заказнике «Сестрорецкое болото» волю обрели краснокнижные птицы

Четыре ушастые и одна болотная совы, а также два обыкновенных канюка были выпущены в природу в заказнике «Сестрорецкое болото». Об этом 23 апреля рассказал в своем телеграм-канале «Каждой твари по паре» биолог Павел Глазков.
«Раненых птиц с травмами разной степени нашли неравнодушные жители Петербурга», — отметил он.
По словам Глазкова, пернатые прошли курс реабилитации в госпитале для птиц «Зеленый попугай». Некоторым на восстановление после травм потребовалось до 6 месяцев. Во время лечения птицы находились в вольерах, сооруженных таким образом, чтобы они могли летать.
Главный критерий здоровья для пернатых — «способность к продолжительному полету», добавил зоолог. Перед тем как выпустить птиц в природную среду обитания, их окольцевали.