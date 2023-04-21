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    Есть новость плохая, а есть хорошая. Главный синоптик Петербурга дал прогноз на выходные

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    Прогноз погоды на ближайшие дни даёт 21 апреля в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Сегодня город ещё в зоне действия антициклона, но атмосферное давление уже пошло вниз. С выходных дней погоду начнут определять циклоны, и придут облака.

    «На осадках это серьезно не скажется, так как атмосферные фронты далеко, поэтому в выходные дни в Санкт-Петербурге будет преимущественно без осадков. А вот в воскресенье днем на востоке области местами возможен дождь», — сообщает Колесов.

    Сильного ветра не ожидается. Более того, западный ветер продолжит нести к нам тёплые воздушные массы. Поэтому в выходные в Петербурге и Ленобласти будет 13–18 градусов в дневные часы, только на берегах Финского залива и Ладоги прохладнее — плюс 10. А в начале следующей недели — вообще до 22 градусов.

    «Теплая погода продолжает делать свое дело, поэтому уже в Санкт-Петербурге, в традиционных местах, появились цветы. А вот листики на кустах к следующей среде уже точно будут большими», — отмечает синоптик.

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    «Фонтанка» показывала, как расцветает Петербург в последние дни. Распускаются удивительные цветы: сон-трава, пушкиния, форзиция, гиацинт, скоро можно будет любоваться и сакурой.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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