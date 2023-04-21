Есть новость плохая, а есть хорошая. Главный синоптик Петербурга дал прогноз на выходные

Прогноз погоды на ближайшие дни даёт 21 апреля в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Сегодня город ещё в зоне действия антициклона, но атмосферное давление уже пошло вниз. С выходных дней погоду начнут определять циклоны, и придут облака.
«На осадках это серьезно не скажется, так как атмосферные фронты далеко, поэтому в выходные дни в
Сильного ветра не ожидается. Более того, западный ветер продолжит нести к нам тёплые воздушные массы. Поэтому в выходные в Петербурге и Ленобласти будет 13–18 градусов в дневные часы, только на берегах Финского залива и Ладоги прохладнее — плюс 10. А в начале следующей недели — вообще до 22 градусов.
«Теплая погода продолжает делать свое дело, поэтому уже в Санкт-Петербурге, в традиционных местах, появились цветы. А вот листики на кустах к следующей среде уже точно будут большими», — отмечает синоптик.
«Фонтанка» показывала, как расцветает Петербург в последние дни. Распускаются удивительные цветы: сон-трава, пушкиния, форзиция, гиацинт, скоро можно будет любоваться и сакурой.