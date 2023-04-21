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    Тепло в Петербурге набирает силу, спасибо скандинавскому антициклону

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге понемногу теплеет. Осадков сегодня и в выходные не ожидается.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 апреля в городе будет сухо, ветер северо-западный, северный слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 2–4 градусов, днём поднимется до 12–14, на побережье Финского залива местами до 10.

    «Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует восточная периферия скандинавского антициклона. Его стараниями в регионе ожидается облачная с прояснениями погода и обойдётся без дождей. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    В субботу станет на градус теплее, а в воскресенье — вообще до плюс 17.

    Рядом с Петербургом расположен ещё и циклон, он добавляет облаков. Его хорошо видно из космоса — фотографию показывал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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