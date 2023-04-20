Атомный ракетный крейсер «Петр Великий»: что известно на данный момент о прошлом и будущем исполина ВМФ

О том, что тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Петр Великий» могут вывести из боевого состава Военно-морского флота России, со ссылкой на источник в военно-морской сфере сообщил в ночь на 20 апреля ТАСС. Имя «Петр Великий», по данным этого источника, планируют передать стратегическому атомному подводному ракетоносцу проекта 955А «Борей-А», который будет заложен на «Севмаше» в 2024 году. «ТАСС не располагает официальными подтверждением этой информации», — уточнило при этом агентство. Но добавило, что часть личного состава «Петра Великого» уже переведена на проходящий модернизацию ТАРК проекта 1144.2М «Адмирал Нахимов» для формирования нового экипажа.
Утром 20 апреля сообщения о драматических переменах в судьбе ТАРК опровергли РИА Новости, которое, в свою очередь сославшись на «информированный источник, знакомый с ситуацией в сфере военно-морского планирования», сообщило, что выводить «Петр Великий» из боевого состава ВМФ никто не собирается. Максимум отправят в резерв для ремонта и модернизации, как было с «Адмиралом Нахимовым». Последний, кстати, был поставлен на ремонт еще в 1999 году, но реальные работы начались только в 2013-м.
Почему крейсер «Петр Великий» так важен?
В настоящее время ТАРК «Петр Великий» — единственный боевой надводный атомоход в российском военном флоте. Это самый крупный в мире не авианесущий корабль и единственный в мире корабль данного класса, оснащенный ядерной энергетической установкой, благодаря которой дальность плавания «Петра Великого» считается неограниченной.
Четвертый в проекте 1144 «Орлан» — единственный из собратьев находится в боевом строю.
Чтобы дать представление о размерах «Петра Великого», его сравнивают с 20-этажным домом длиной более четверти километра. При этом корабль может разгоняться до 32 узлов, или до 60 км/ч. И все это — в броне толщиной от 50 до 100 мм. Штатная численность экипажа — 1035 человек.
Зачем это все?
«Петр Великий», как и весь проект 1144, создавался в целях противодействия авианосным группам вероятного противника. Но в первую очередь как «наш ответ США» с их военно-морской авианосной гегемонией. Новые тяжёлые атомные ракетные крейсера в Советском Союзе называли «убийцами авианосцев».
На Балтийском судостроительном заводе изготовили «адмиральскую» серию из трех судов: «Адмирал Ушаков», «Адмирал Нахимов» и «Адмирал Лазарев». ТАРК «Пётр Великий» стал четвертым и самым внушительным в серии.
Почему крейсер «Петр Великий» важен для Петербурга?
«Петр Великий» родом отсюда. Его создали в Северном ПКБ в Санкт-Петербурге.
Закладка крейсера пришлась на не самое удачное время, 1986 год. Перемены, через которые проходила страна, привели к тому, что «Петр Великий» смог отправиться к месту своей постоянной службы, на Краснознамённый Северный флот, только в 1998 году.
Сколько было имен у «Петра Великого»
«Петр Великий», по сути, третье имя обсуждаемого крейсера.
Реализация проекта 1144 «Орлан» началась еще в 1973 году, когда был заложен ТАРК «Киров». Его впоследствии переименовали в «Адмирал Ушаков». «Адмирал Лазарев» изначально назывался «Фрунзе», а «Адмирал Нахимов» носил имя «Калинин». «Петр Великий» к моменту закладки в 1986 году именовался «Куйбышев», а потом был переименован в «Юрий Андропов». И только в 1992 году указом президента Бориса Ельцина кораблю присвоили его нынешнее название — «Петр Великий» (БН 099).
Какие недостатки у «Петра Великого»
По сути, внушительные размеры и многозадачность «Петра Великого» осложняют его использование по прямому назначению. Во-первых, по понятным причинам его очень сложно обслуживать. Во-вторых, каждый боевой выход в море влетает в копеечку. Подкрасться к цели незаметно такая махина, очевидно, не может. И, даже несмотря на серьезные вооружения и защищенность, один он в море не воин. Раскрыть весь свой потенциал «Петр Великий» может только в составе ударного соединения или корабельной ударной группировки (КУГ).
Чем запомнился «Петр Великий»
В августе 2000 года именно крейсер «Петр Великий» обнаружил место гибели АПЛ «Курск», а в 2001 году патрулировал этот район во время операции по подъему затонувшей подводной лодки.
В феврале 2009 года «Петр Великий» во время одного из своих дальних походов задержал сразу три судна сомалийских пиратов в Аденском заливе. Никто не планировал применять для этой цели тяжелый ракетный крейсер, но так уж сложилось.
С ноября 2013 года по апрель 2014-го крейсер принимал участие в этапах международной операции по вывозу компонентов химического оружия из Сирии.
С октября 2016 года по февраль 2017 года «Петр Великий» в районах Северо-Восточной Атлантики и в Средиземном море «прикрывал» корабельную авианосную группировку Северного флота, которая участвовала в операции против международных террористов в Сирии.
Однажды после встречи с «Петром Великим» затонул зарубежный военный самолет. Это случилось в октябре 1996 года, когда крейсер проходил ходовые испытания в акватории Балтийского моря в сопровождении самолета Бе-12. Следить за новым кораблем ВМФ России в район испытаний прибыли два шведских истребителя «Гриппен». Один из них опасно сблизился с Бе-12 и, чтобы не допустить столкновения, пилот направил свою машину в воду.
ТАРК «Петр Великий» регулярно участвует в учениях и совершает дальние походы. Также на его счету арктический поход во главе отряда кораблей и судов Северного флота.
Нужно ли модернизировать ТАРК «Петр Великий»
Есть мнение, что крейсер «Петр Великий», возможно, достаточно отремонтировать. Модернизация — мероприятие недешевое. Так, точные расходы на модернизацию относящегося к этому же проекту «Адмирала Нахимова» не раскрываются, но военные эксперты еще в 2020 году считали, что речь может идти о сотне миллиардов рублей. За эти же деньги можно было заказать, например, бригаду корветов для Тихоокеанского флота. Или потратить 400 миллиардов и построить новый авианосец. При этом эксперты сходятся во мнении, что «Петр Великий» нуждается в замене пусковых установок ПКР «Гранит» на более современные ракетные вооружения.
Венера Галеева, «Фонтанка.ру»