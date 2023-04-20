Атомный ракетный крейсер «Петр Великий»: что известно на данный момент о прошлом и будущем исполина ВМФ

О том, что тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Петр Великий» могут вывести из боевого состава Военно-морского флота России, со ссылкой на источник в военно-морской сфере сообщил в ночь на 20 апреля ТАСС. Имя «Петр Великий», по данным этого источника, планируют передать стратегическому атомному подводному ракетоносцу проекта 955А «Борей-А», который будет заложен на «Севмаше» в 2024 году. «ТАСС не располагает официальными подтверждением этой информации», — уточнило при этом агентство. Но добавило, что часть личного состава «Петра Великого» уже переведена на проходящий модернизацию ТАРК проекта 1144.2М «Адмирал Нахимов» для формирования нового экипажа.



Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) Северного флота «Петр Великий» прошел проливом Вилькицкого, отделяющим полуостров Таймыр от архипелага Северная Земля, в 2012 году Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) Поделиться Поделиться





Утром 20 апреля сообщения о драматических переменах в судьбе ТАРК опровергли РИА Новости, которое, в свою очередь сославшись на «информированный источник, знакомый с ситуацией в сфере военно-морского планирования», сообщило, что выводить «Петр Великий» из боевого состава ВМФ никто не собирается. Максимум отправят в резерв для ремонта и модернизации, как было с «Адмиралом Нахимовым». Последний, кстати, был поставлен на ремонт еще в 1999 году, но реальные работы начались только в 2013-м.

Почему крейсер «Петр Великий» так важен? В настоящее время ТАРК «Петр Великий» — единственный боевой надводный атомоход в российском военном флоте. Это самый крупный в мире не авианесущий корабль и единственный в мире корабль данного класса, оснащенный ядерной энергетической установкой, благодаря которой дальность плавания «Петра Великого» считается неограниченной.

На борту тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРК) «Петр Великий» было проведено показное занятие по соблюдению мер безопасности при выполнении артиллерийских и ракетных стрельб в 2012 году Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) Поделиться Поделиться





Четвертый в проекте 1144 «Орлан» — единственный из собратьев находится в боевом строю.

Чтобы дать представление о размерах «Петра Великого», его сравнивают с 20-этажным домом длиной более четверти километра. При этом корабль может разгоняться до 32 узлов, или до 60 км/ч. И все это — в броне толщиной от 50 до 100 мм. Штатная численность экипажа — 1035 человек. Зачем это все? «Петр Великий», как и весь проект 1144, создавался в целях противодействия авианосным группам вероятного противника. Но в первую очередь как «наш ответ США» с их военно-морской авианосной гегемонией. Новые тяжёлые атомные ракетные крейсера в Советском Союзе называли «убийцами авианосцев».

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Петр Великий» в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море отработал ряд учебно-боевых задач во взаимодействии с самолетами и вертолетами армии ВВС и ПВО. 2022 год Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) Поделиться Поделиться





На Балтийском судостроительном заводе изготовили «адмиральскую» серию из трех судов: «Адмирал Ушаков», «Адмирал Нахимов» и «Адмирал Лазарев». ТАРК «Пётр Великий» стал четвертым и самым внушительным в серии.

Почему крейсер «Петр Великий» важен для Петербурга? «Петр Великий» родом отсюда. Его создали в Северном ПКБ в Санкт-Петербурге.

Экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРК) «Петр Великий» отмечает 16-ю годовщину подъёма Военно-морского флага, выполняя задачи дальнего похода в составе межфлотской группировки кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, действующей в Средиземном море на постоянной основе. 2014 год Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) Поделиться Поделиться





Закладка крейсера пришлась на не самое удачное время, 1986 год. Перемены, через которые проходила страна, привели к тому, что «Петр Великий» смог отправиться к месту своей постоянной службы, на Краснознамённый Северный флот, только в 1998 году.

Сколько было имен у «Петра Великого» «Петр Великий», по сути, третье имя обсуждаемого крейсера.

Реализация проекта 1144 «Орлан» началась еще в 1973 году, когда был заложен ТАРК «Киров». Его впоследствии переименовали в «Адмирал Ушаков». «Адмирал Лазарев» изначально назывался «Фрунзе», а «Адмирал Нахимов» носил имя «Калинин». «Петр Великий» к моменту закладки в 1986 году именовался «Куйбышев», а потом был переименован в «Юрий Андропов». И только в 1992 году указом президента Бориса Ельцина кораблю присвоили его нынешнее название — «Петр Великий» (БН 099). Какие недостатки у «Петра Великого» По сути, внушительные размеры и многозадачность «Петра Великого» осложняют его использование по прямому назначению. Во-первых, по понятным причинам его очень сложно обслуживать. Во-вторых, каждый боевой выход в море влетает в копеечку. Подкрасться к цели незаметно такая махина, очевидно, не может. И, даже несмотря на серьезные вооружения и защищенность, один он в море не воин. Раскрыть весь свой потенциал «Петр Великий» может только в составе ударного соединения или корабельной ударной группировки (КУГ).

Чем запомнился «Петр Великий» В августе 2000 года именно крейсер «Петр Великий» обнаружил место гибели АПЛ «Курск», а в 2001 году патрулировал этот район во время операции по подъему затонувшей подводной лодки.

Экипаж тяжёлого атомного ракетного крейсера (ТАРК) «Петр Великий» отметил 17-летие со дня подъёма Военно-морского флага. 2015 год Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) Поделиться Поделиться





В феврале 2009 года «Петр Великий» во время одного из своих дальних походов задержал сразу три судна сомалийских пиратов в Аденском заливе. Никто не планировал применять для этой цели тяжелый ракетный крейсер, но так уж сложилось. С ноября 2013 года по апрель 2014-го крейсер принимал участие в этапах международной операции по вывозу компонентов химического оружия из Сирии.

С октября 2016 года по февраль 2017 года «Петр Великий» в районах Северо-Восточной Атлантики и в Средиземном море «прикрывал» корабельную авианосную группировку Северного флота, которая участвовала в операции против международных террористов в Сирии.

Однажды после встречи с «Петром Великим» затонул зарубежный военный самолет. Это случилось в октябре 1996 года, когда крейсер проходил ходовые испытания в акватории Балтийского моря в сопровождении самолета Бе-12. Следить за новым кораблем ВМФ России в район испытаний прибыли два шведских истребителя «Гриппен». Один из них опасно сблизился с Бе-12 и, чтобы не допустить столкновения, пилот направил свою машину в воду. ТАРК «Петр Великий» регулярно участвует в учениях и совершает дальние походы. Также на его счету арктический поход во главе отряда кораблей и судов Северного флота.