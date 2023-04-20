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    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    Краевед из Топонимической комиссии расскажет о переименованиях в Петрограде

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    Идем от Никольской площади до Измайловского проспекта, а потом, долго, до Итальянской. А в 1923 году тем же маршрутом шли бы от площади Коммунаров до проспекта Красных командиров, а затем до ул. Ракова. В 1923 году в нашем городе была очередная волна переименований — о ней-то и расскажут 25 апреля в библиотеке «На Стремянной». Бесплатно. 12+

    Фото: Наталья Гончарова
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    Наш город оставался Петроградом до 1924-го. Хотя это имя получил «при царе», и уже в 1918 году с улиц города искоренялись дореволюционные названия. Большая Дворянская, например, стала улицей Деревенской бедноты (потом, правда, стала Куйбышева). Дворцовая стала площадью Урицкого, прославив не только революционного деятеля, но и как бы увековечив (хоть и лишь до 1944 года) и место его убийства. К первой годовщине Революции было много переименований в центре города, вторая их волна прошла в 1923 году. Тогда Никольская площадь стала площадью Коммунаров, потому что в сквере были похоронены герои революции и Гражданской войны. Про комиссара Александра Семеновича Ракова, чье имя носила Итальянская улица (он на ней некоторое время жил) отдельной статьи в популярной Википедии нет. «Не желая сдаваться врагам, он пустил последнюю пулю себе в висок», — сообщает о нем интернет.

    Сегодня многие исторические названия возвращены, но и переименований времен советской власти осталось немало. Лучше всех об этом расскажет краевед Алексей Ерофеев, член Топонимической̆ комиссии Санкт-Петербурга, лауреат Анциферовской премии.

    Слушаем лекцию «Просветительский аспект переименований 1923 г. в Петрограде» 25 апреля в библиотеке «На Стремянной» (Стремянная, 20). Подробности регистрации на странице библиотеке во «ВКонтакте». Начало в 18.00.

    Александра Шеромова

    Фото: Наталья Гончарова

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