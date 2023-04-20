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    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    ДТП с водоналивными бонами на КАД превратилось в пожар. Водитель якобы хотел уехать, но машина вспыхнула

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    Пожар тушили минувшей ночью, 20 апреля, на севере КАД, после развязки с Приморским шоссе.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около часа ночи поступила информация о ДТП на 6-м километре внешнего кольца. Легковой автомобиль столкнулся с водоналивными бонами и загорелся. Никто не пострадал.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» добавляют подробностей. По их словам, водитель врезался в ограждение, попытался уехать на разбитой машине, завёл — и тут она загорелась. Он успел выбежать из автомобиля. «Благодарю пожарную часть номер 60, ДПС Выборгского района, ДПС Курортного района», — отмечается в сообщении.

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