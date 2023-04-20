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    BMW на Лиговском сбил женщину и снёс ограждение

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    3 комментария

    Серьёзное ДТП произошло минувшей ночью в центре Петербурга напротив станции метро «Лиговский проспект».

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    Как стало известно «Фонтанке», 20 апреля около часа ночи на пересечении Лиговского проспекта и Разъезжей улицы 30-летний водитель BMW сбил женщину-пешехода. По предварительной версии, 62-летняя женщина переходила проезжую часть в неположенном месте. Её в тяжелом состоянии госпитализировали.

    Кадры с места ДТП прислала в «Фонтанку» читательница Ирина. На фотографиях видно, что автомобиль врезался в дорожное ограждение и снёс несколько его секций.

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