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    Петербург в зоне фронтального раздела — что готовит нам погода

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге прохладно и сухо — уже 16-й день подряд.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 апреля утром и днем в городе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 0 — плюс 2 градусов, днем составит 9–11, в прибрежных районах местами до плюс 7.

    Синоптическую ситуацию сегодня формирует малоактивный фронтальный раздел, который будет скользить по восточной периферии антициклона. Атмосферное давление будет падать и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    По данным «Яндекса», согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от минус 1 градуса ночью до плюс 13 днём. Так что сегодняшняя температура — нормальная. Самое холодное 20 апреля выдалось в 1979 году, минус 6 днём, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 22.

    В ближайшие два дня будет снова без осадков и на один-два градуса теплее.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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