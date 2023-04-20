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    Суд: Платный возврат бракованных покупок на Wildberries незаконен

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    Подольский городской суд Московской области по иску Роспотребнадзора признал: требование Wildberries, чтобы покупатели оплачивали возврат товаров ненадлежащего качества, незаконно. Об этом 20 апреля пишет РБК. Маркетплейс намерен оспорить это решение.

    Управление Роспотребнадзора по Московской области подало иск к операционной компании маркетплейса — ООО «Вайлдберриз» — в начале марта, а 13 апреля он был удовлетворён.

    Нарушение законодательства Роспотребнадзор считает то, что Wildberries «взимает или удерживает денежные средства потребителей в счет обратной доставки при их отказе от товара ненадлежащего качества».

    Замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Николай Дрозд пояснил агентству, что если потребитель обнаружил недостатки товара, не указанные продавцом, он имеет право:

    • отказаться покупки и требовать вернуть деньги;
    • требовать полного возмещения убытков, причиненных из-за продажи некачественного товара;
    • требовать, чтобы недостатки были безвозмездно устранены;
    • требовать заменить товар на другой — аналогичный или похожий (с перерасчётом цены).

    «Суд в полной мере не разобрался в обстоятельствах дела: на нем не присутствовали представители компании, так как не были извещены надлежащим образом, и не смогли представить свои аргументы», — заявил РБК представитель Wildberries.

    Удерживать деньги за возврат товаров Wildberries начал весной 2022 года. С марта этого года маркетплейс начал высчитывать полную стоимость ненадлежащего товара (с браком или не соответствующего заказанному) из зарплаты сотрудников пункта выдачи заказов. десятки ПВЗ в Петербурге, Москве и других городах России устроили бунт против этих штрафов, «Фонтанка» подробно писала об этом. В итоге компания отменила 10 тысяч некорректно начисленных штрафов и приостановила назначение новых, также была образована согласительная комиссия для разрешения разногласий.

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