Суд: Платный возврат бракованных покупок на Wildberries незаконен

Подольский городской суд Московской области по иску Роспотребнадзора признал: требование Wildberries, чтобы покупатели оплачивали возврат товаров ненадлежащего качества, незаконно. Об этом 20 апреля пишет РБК. Маркетплейс намерен оспорить это решение.



Управление Роспотребнадзора по Московской области подало иск к операционной компании маркетплейса — ООО «Вайлдберриз» — в начале марта, а 13 апреля он был удовлетворён.



Нарушение законодательства Роспотребнадзор считает то, что Wildberries «взимает или удерживает денежные средства потребителей в счет обратной доставки при их отказе от товара ненадлежащего качества».

