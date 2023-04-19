В Минтрансе уточнили прогноз роста цен на авиабилеты

Цены на авиабилеты в России в 2023 году не превысят уровень инфляции, которая находится на уровне 5,3%. Об этом 19 апреля сообщил заместитель министра транспорта Игорь Чалик, пишет РБК.



Он также пояснил, что в сравнении с 2019 годом цены на билеты снизились, несмотря на рост операционных издержек, в том числе на топливо.



Замминистра пояснил, что прогноз о подорожании билетов на 15–30% был сделан по данным авиакомпаний, поскольку каждый авиаперевозчик разрабатывает для себя различные сценарии развития событий, рассматривая в том числе и негативный. Игорь Чалик отметил, что этот расчет не учитывал мер, предпринятых правительством и Минтрансом по сдерживанию цен.

