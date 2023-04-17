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    Замминистра транспорта РФ: Авиаперелеты внутри России могут подорожать на 30%

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    На внутрироссийских рейсах авиабилеты могут подорожать на 15–30% по сравнению с 2022 годом. Об этом 17 апреля рассказал заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик на совещании в Минэкономразвития, передает ТАСС.

    Причиной возможного подорожания билетов называют сокращение объемов субсидирования.

    «Пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 млрд рублей. В связи с этим мы ожидаем, что, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15% до 30%», — сказал он на совещании по подготовке к туристическому сезону 2023 года.

    Также отсутствие субсидий может привести к уменьшению количества рейсов.

    Российские авиакомпании получили 100 млрд рублей в 2022 году на возмещение расходов на полеты внутри России в условиях санкций. В этом году субсидирование предусмотрено на уровне 25,3 млрд рублей.

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