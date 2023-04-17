Замминистра транспорта РФ: Авиаперелеты внутри России могут подорожать на 30%

На внутрироссийских рейсах авиабилеты могут подорожать на 15–30% по сравнению с 2022 годом. Об этом 17 апреля рассказал заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик на совещании в Минэкономразвития, передает ТАСС.



Причиной возможного подорожания билетов называют сокращение объемов субсидирования.

«Пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 млрд рублей. В связи с этим мы ожидаем, что, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15% до 30%», — сказал он на совещании по подготовке к туристическому сезону 2023 года.