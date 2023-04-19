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    В Библиотеке книжной графики покажут «Дон Кихота» Ильи Богдеско из частной коллекции

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    Вы увидите оригиналы иллюстраций к «Дон Кихоту» и «Мастеру Маноле» из собрания петербургского коллекционера графики Кирилла Авелева — фрагменты уникальных самодельных альбомов-«гармошек». Проект приурочен к столетию графика.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Илья Богдеско (1923 — 2010) — советский и молдавский художник-график, иллюстратор. Богдеско иллюстрировал «Сорочинскую ярмарку» Гоголя, «Цыган» Пушкина, молдавскую народную балладу «Миорица». Среди самых известных его работ — иллюстрации «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта, которые он выполнил в технике гравюры резцом на металле, которая была распространена во времена создания книги. Также Богдеско считал шрифт ключевым элементом книги и написал популярное пособие «Каллиграфия». В течении пяти лет художник занимался иллюстрациями «Дон Кихота» Мигеля де Сервантеса.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Именно альбомы с иллюстрациями Сервантеса впечатлили Кирилла Авелева при знакомстве с Ильёй Богдеско в 2003 году. Организаторы выставки в Библиотеке книжной графики приводят слова коллекционера о том, как «Дон Кихот» Богдеско выглядел двадцать лет назад: наброски и зарисовки соседствовали с эффектными разворотами, это были раскладные самодельные «гармошки», которые производили тем не менее впечатление книги.

    Позднее художник их разъединил: коллекционер видел у него порядка десяти альбомов, а в собрание попали примерно два, которые пришлось «собирать». Кроме альбомов-«гармошек», серию «Дон Кихота» составляют графические листы: большие станковые и вдвое меньшие. В последние годы жизни Илья Богдеско работал сангиной, пастелью, тушью, создавая разноформатные листы. Эту позднюю манеру коллекционер Авелев называет финальным росчерком в Контракте рисовальщика.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Выставка «Илья Богдеско. Контракт рисовальщика» пройдёт в Библиотеке книжной графики с 20 апреля по 16 мая (с понедельника по пятницу она открыта с 11 до 21, в выходные — с 12 до 20). Вход свободный. 12+

    Анастасия Семенович

    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами

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