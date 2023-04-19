ЗакС Петербурга попросит Мишустина привлечь Росгвардию к охране аэропорта Пулково

Депутаты Законодательного собрания Петербурга обратятся к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой привлечь Росгвардию к охране аэропорта Пулково из-за «возросших рисков совершения диверсий и террористических актов». Парламент на заседании 19 апреля поддержал проект обращения в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».
Авторы обращения — члены парламентской комиссии по вопросам законности и правопорядка отмечают, что из-за выросших рисков теракта и диверсий «необходимо обратить внимание на наличие уязвимости в области обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической защищенности» Пулково.
«Принимая во внимание нестабильность политической обстановки в мире и возросший уровень потенциальных угроз совершения АНВ (актов незаконного вмешательства. — Прим. ред.), для защиты ОТИ (объекта транспортной инфраструктуры. — Прим. ред.) от преступлений террористической направленности или несущих потенциальную угрозу совершения преступления террористической направленности Законодательное собрание Санкт-Петербурга просит включить международный аэропорт Санкт-Петербург (Пулково) в <...> перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками Росгвардии», — говорится в тексте обращения.
Ранее эту инициативу поддержал спикер ЗакСа Александр Бельский. В своем телеграм-канале он отметил, что нет никаких сомнений в профессионализме службы безопасности аэропорта. «Но дополнительные меры лишними не будут. У Росгвардии для этого есть все необходимые компетенции и техсредства. Уверен, федеральный центр с нами согласится», — написал глава парламента.