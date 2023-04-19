ЗакС Петербурга попросит Мишустина привлечь Росгвардию к охране аэропорта Пулково

Депутаты Законодательного собрания Петербурга обратятся к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой привлечь Росгвардию к охране аэропорта Пулково из-за «возросших рисков совершения диверсий и террористических актов». Парламент на заседании 19 апреля поддержал проект обращения в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».



Авторы обращения — члены парламентской комиссии по вопросам законности и правопорядка отмечают, что из-за выросших рисков теракта и диверсий «необходимо обратить внимание на наличие уязвимости в области обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической защищенности» Пулково.

