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    ЗакС отказался рассматривать законопроект, запрещающий отправлять срочников в зону боевых действий

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    Законодательное собрание Петербурга не стало рассматривать проект федеральной инициативы фракции «Яблоко» о запрете на отправку военнослужащих-призывников в зону боевых действий. Исключение инициативы из повестки заседания 19 апреля поддержали 36 депутатов, передает корреспондент «Фонтанки».

    Фракция предлагала скорректировать федеральный закон № 53 «О воинской обязанности и военной службе». В частности, установить запрет на отправку проходящих службу по призыву для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов (для участия в боевых действиях) до прохождения ими военной службы в течение не менее 4 месяцев, также без окончания подготовки по военно-учетным специальностям.

    Кроме того, авторы предложили установить ограничение, чтобы мобилизованные граждане не могли быть направлены в зоны вооруженных конфликтов, пока не пройдут первичную подготовку, проведение боевого слаживания, а также пока знания и навыки таких людей по воинским должностям, на которые они предназначены по мобилизации, не будут актуализированы.

    Согласно пояснительной записке, первичная подготовка, слаживание и актуализация таких знаний должны проходить не менее 15 дней. Исключить проект из повестки предложил депутат от «Единой России» Константин Чебыкин.

    «Регламент ЗакСа предусматривает обсуждение повестки, но [главе фракции] Александру Шишлову не дали слова — ни задать вопрос, ни выступить, — прокомментировал «Фонтанке» замглавы фракции Борис Вишневский. — При этом фракция «Яблоко» получала начиная с мая 2022 года обращения от граждан с просьбой выступить с такой инициативой. Но парламентское большинство не хочет ее даже обсуждать».

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    СрочникиЗона боевых действийЗаконодательное собрание Петербурга
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    Комментарии 36

    Гость19 Апр 2023 в 12:30
    Глухое ДНИЩЕ
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