ЗакС отказался рассматривать законопроект, запрещающий отправлять срочников в зону боевых действий

Законодательное собрание Петербурга не стало рассматривать проект федеральной инициативы фракции «Яблоко» о запрете на отправку военнослужащих-призывников в зону боевых действий. Исключение инициативы из повестки заседания 19 апреля поддержали 36 депутатов, передает корреспондент «Фонтанки».
Фракция предлагала скорректировать федеральный закон
Кроме того, авторы предложили установить ограничение, чтобы мобилизованные граждане не могли быть направлены в зоны вооруженных конфликтов, пока не пройдут первичную подготовку, проведение боевого слаживания, а также пока знания и навыки таких людей по воинским должностям, на которые они предназначены по мобилизации, не будут актуализированы.
Согласно пояснительной записке, первичная подготовка, слаживание и актуализация таких знаний должны проходить не менее 15 дней. Исключить проект из повестки предложил депутат от «Единой России» Константин Чебыкин.
«Регламент ЗакСа предусматривает обсуждение повестки, но [главе фракции] Александру Шишлову не дали слова — ни задать вопрос, ни выступить, — прокомментировал «Фонтанке» замглавы фракции Борис Вишневский. — При этом фракция «Яблоко» получала начиная с мая 2022 года обращения от граждан с просьбой выступить с такой инициативой. Но парламентское большинство не хочет ее даже обсуждать».