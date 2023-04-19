Двум мальчишкам в Петербурге и области придется учиться обращаться с кипятком после встречи с кулером и чайником

Скорая дважды за сутки выезжала к детям, получившим ожоги в Петербурге и области. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 апреля.



Первым в больницу доставили годовалого жителя Сертолово, который накануне около 11 утра опрокинул на себя чайник с кипятком. Малыш получил ожоги левой руки и после оказания медпомощи был отпущен домой.



А около половины второго из школы в Московском районе в больницу доставили 12-летнего мальчика. Он второпях хлебнул воды из кулера и получил ожоги рта и глотки. После оказания помощи родители забрали его домой.