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    Двум мальчишкам в Петербурге и области придется учиться обращаться с кипятком после встречи с кулером и чайником

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    Скорая дважды за сутки выезжала к детям, получившим ожоги в Петербурге и области. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 апреля.

    Первым в больницу доставили годовалого жителя Сертолово, который накануне около 11 утра опрокинул на себя чайник с кипятком. Малыш получил ожоги левой руки и после оказания медпомощи был отпущен домой.

    А около половины второго из школы в Московском районе в больницу доставили 12-летнего мальчика. Он второпях хлебнул воды из кулера и получил ожоги рта и глотки. После оказания помощи родители забрали его домой.

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