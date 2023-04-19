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    Украина отзывает посла из Белоруссии

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    Киев отзывает посла страны в Белоруссии Игоря Кизима «для консультаций». Это произошло из-за встречи Александра Лукашенко с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Об этом 18 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Украины.

    В украинском ведомстве осудили состоявшиеся переговоры Лукашенко и Пушилина и назвали их «вопиющим недружественным актом».

    Это была их первая официальная встреча после вхождения ДНР в состав РФ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил помощь в восстановлении региона.

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