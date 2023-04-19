На Кубок Бурчалкина приедут команды из трех частей света

14 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге состоялась жеребьевка предстоящего V Международного детско-юношеского турнира по футболу на Кубок Л. Бурчалкина. Участниками торжественной церемонии стали заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз — Антей», генеральный директор Обуховского завода и президент ФК «Алмаз — Антей» Михаил Подвязников, президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Елена Илюхина, главный судья турнира Иван Абросимов, а также юные воспитанники футбольного клуба «Алмаз — Антей».

В пятом международном турнире по футболу на Кубок Л. Бурчалкина впервые примут участие команды из Бразилии и Ирана. Также приедет коллектив из Сербии. В присутствии руководства Концерна ВКО «Алмаз — Антей» и федерации футбола Санкт-Петербурга провели жеребьевку соревнований.

С 19 по 21 мая 2023 года за Кубок Льва Бурчалкина будут бороться юные футболисты не старше 13 лет — игроки известных футбольных клубов России и мира: «Сантос» (Бразилия), «Палмейрас» (Бразилия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Сепахан» (Иран), ЦСКА (Москва), ФК «Краснодар» (Краснодар), ФК «Зенит» (Санкт-Петербург), ФК «Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург).

По традиции на турнире выступают четыре российские команды и четыре иностранные. Из-за политической ситуации возникли сомнения, что эту формулу удастся сохранить, но в итоге переговоры завершились успехом.

«Я очень рада предстоящему событию, потому что дети из других стран и даже с других континентов приезжают в Санкт-Петербург на турнир. Это очень здорово. Футбол — огромная объединяющая сила. Я уверена, что на этих соревнованиях ребята не только встретят достойных соперников, но и познакомятся, подружатся. Этот турнир — мощная история про любовь к футболу и дружбу между ребятами из разных стран», — заявила на пресс-конференции президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Елена Илюхина.

— Насколько сложно проходила подготовка к соревнованиям, и когда вы поняли что они всё-таки состоятся?



— Я всегда в это верил, поэтому этот турнир и состоялся. Верил, даже когда команды, которые мы приглашали, отказывались от участия. Я был уверен, что мы наберём участников и турнир получится довольно представительным. Сыграть с бразильцами — мечта моего детства. Хорошо, что у наших детей будет такой шанс.



— Восемь участников — это то количество, которое вы и задумывали?



— У нас всегда были четыре российские команды и четыре иностранные. Турнир идёт на выбывание. То есть будут четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Причем плей-офф начинается с первого дня: если проиграл первый матч, то до финала уже не доберёшься.



— Правильно я понимаю, что отказ некоторых иностранных команд от участия связан в первую очередь с политикой?



— Абсолютно. Все команды, которым мы посылали приглашения, были готовы с нами сотрудничать. Но у нас было принципиальное требование — одобрение от их национальной федерации, чтобы потом не возникало проблем. Все-так мы вкладываем немаленькие деньги в этот турнир. В итоге многим коллективам их федерации запретили приезжать в Россию. Они писали об этом с большим сожалением.



— Насколько я понимаю, с бразильскими командами игроки «Алмаз Антея» ещё никогда не встречались. Как думаете, как сыграют ваши юные футболисты на их фоне?



— Я, честно говоря, думал, что жеребьевка будет более благосклонна к нам — и в первом матче мы сыграем с «Сантосом». Очень бы хотел на это посмотреть. Думаю, если приедут первые составы команд — по крайней мере мы их об этом предупреждали, — будет очень интересно. Вот и посмотрим, как мы тренируем наше будущее поколение.



— Иранская команда — загадка для вас?



— Загадка. Причем самая большая на этом турнире. Понятно, чего ждать от техничных бразильцев. Понятно что сербы будут играть в силовой футбол. А вот в какой играет Иран — пока неизвестно.



V Международный детско-юношеский турнир по футболу на Кубок Л. Бурчалкина состоится с 19 по 21 мая на базе ФК «Алмаз-Антей» — пр. Обуховской Обороны, дом 130.



Предстоящий турнир будет приурочен к юбилею Обуховского завода, которому 16 мая 2023 года исполнится 160 лет, и 320-летию Санкт-Петербурга.



АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей», almaz-antey.ru

