«Бессмертный полк» уходит в онлайн. Посмотрите, как это было в Петербурге

Шествие «Бессмертный полк» не выйдет на улицы России в этом году. Причиной тому называют необходимость обеспечения безопасности.
«Слушайте, если уж в пасхальную ночь бомбят, что тут ожидать?» — заявила «Фонтанке» сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева.
На вопрос о том, связано ли изменение формата «Бессмертного полка» с произошедшим недавно в Петербурге терактом, она отметила: «Ну если мы говорим, в целях безопасности. Провокации и всякого разного. Враг не дремлет. Не случайно же нападение происходит информационное в первую очередь на нашу гордость победы в Великой Отечественной войне».
Акция, по предварительной информации, пройдет в онлайн-формате. В Петербурге — тоже. Также было во время пандемии 2020 — 2021 годов. В прошлом году, после двухлетнего перерыва, в шествии участвовали около 1,2 миллиона человек.
Для сравнения, в 2019-м — в «Бессмертном полку» приняли участие больше миллиона жителей города на Неве, впрочем, как и в 2018-м. В 2017-м на улицы вышли 850 тыс. человек. В 2015–2016-м «Фонтанка» снимала «Бессмертный полк» с воздуха, в те годы в акции участвовали 150–300 тыс. человек
За девять лет акция выросла более чем в 10 раз. И стала по-настоящему народной.