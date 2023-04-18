    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, с-в

    773мм

    21%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd81.6eur89.57

    Fontanka.Digital

    «Бессмертный полк» уходит в онлайн. Посмотрите, как это было в Петербурге

    50
    обсудить

    Шествие «Бессмертный полк» не выйдет на улицы России в этом году. Причиной тому называют необходимость обеспечения безопасности.

    «Слушайте, если уж в пасхальную ночь бомбят, что тут ожидать?» — заявила «Фонтанке» сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева.

    На вопрос о том, связано ли изменение формата «Бессмертного полка» с произошедшим недавно в Петербурге терактом, она отметила: «Ну если мы говорим, в целях безопасности. Провокации и всякого разного. Враг не дремлет. Не случайно же нападение происходит информационное в первую очередь на нашу гордость победы в Великой Отечественной войне».

    Акция, по предварительной информации, пройдет в онлайн-формате. В Петербурге — тоже. Также было во время пандемии 2020 — 2021 годов. В прошлом году, после двухлетнего перерыва, в шествии участвовали около 1,2 миллиона человек.

    Для сравнения, в 2019-м — в «Бессмертном полку» приняли участие больше миллиона жителей города на Неве, впрочем, как и в 2018-м. В 2017-м на улицы вышли 850 тыс. человек. В 2015–2016-м «Фонтанка» снимала «Бессмертный полк» с воздуха, в те годы в акции участвовали 150–300 тыс. человек

    За девять лет акция выросла более чем в 10 раз. И стала по-настоящему народной.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Бессмертный полкFontanka.digital
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close