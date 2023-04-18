«Бессмертный полк» уходит в онлайн. Посмотрите, как это было в Петербурге

Шествие «Бессмертный полк» не выйдет на улицы России в этом году. Причиной тому называют необходимость обеспечения безопасности.

«Слушайте, если уж в пасхальную ночь бомбят, что тут ожидать?» — заявила «Фонтанке» сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева.

На вопрос о том, связано ли изменение формата «Бессмертного полка» с произошедшим недавно в Петербурге терактом, она отметила: «Ну если мы говорим, в целях безопасности. Провокации и всякого разного. Враг не дремлет. Не случайно же нападение происходит информационное в первую очередь на нашу гордость победы в Великой Отечественной войне».

Акция, по предварительной информации, пройдет в онлайн-формате. В Петербурге — тоже. Также было во время пандемии 2020 — 2021 годов. В прошлом году, после двухлетнего перерыва, в шествии участвовали около 1,2 миллиона человек.