Призывников в Москве найдут с помощью системы видеонаблюдения

В Москве место жительства призывников выявляют при помощи системы видеонаблюдения. Об этом рассказал столичный военный комиссар полковник Максим Локтев, передает 18 апреля ТАСС.
По словам военкома, основной причиной неявки призывников в военкомат стало проживание не по месту регистрации — им не удается вручить повестку. Этому вопросу уделяется больше внимание при поддержке мэра Сергея Собянина и главного управления московского МВД.
«Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается», — сказал Локтев.
С такой информацией, подчеркнул военный комиссар, оповестить человека о явке в военкомат не составит труда.
Недавно в эфире, организованном изданием «Московский комсомолец», военком Москвы заявил, что в тестовом режиме будут проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал Госуслуг, через СМС и в телефонном режиме начнут уже во время военного призыва.