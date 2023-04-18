Призывников в Москве найдут с помощью системы видеонаблюдения

В Москве место жительства призывников выявляют при помощи системы видеонаблюдения. Об этом рассказал столичный военный комиссар полковник Максим Локтев, передает 18 апреля ТАСС.

По словам военкома, основной причиной неявки призывников в военкомат стало проживание не по месту регистрации — им не удается вручить повестку. Этому вопросу уделяется больше внимание при поддержке мэра Сергея Собянина и главного управления московского МВД.

«Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается», — сказал Локтев.