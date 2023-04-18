    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -1

    0 м/с, штиль

    772мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd81.63eur89.66

    Призывников в Москве найдут с помощью системы видеонаблюдения

    907
    7 комментариев

    В Москве место жительства призывников выявляют при помощи системы видеонаблюдения. Об этом рассказал столичный военный комиссар полковник Максим Локтев, передает 18 апреля ТАСС.

    По словам военкома, основной причиной неявки призывников в военкомат стало проживание не по месту регистрации — им не удается вручить повестку. Этому вопросу уделяется больше внимание при поддержке мэра Сергея Собянина и главного управления московского МВД.

    «Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается», — сказал Локтев.

    С такой информацией, подчеркнул военный комиссар, оповестить человека о явке в военкомат не составит труда.

    Недавно в эфире, организованном изданием «Московский комсомолец», военком Москвы заявил, что в тестовом режиме будут проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал Госуслуг, через СМС и в телефонном режиме начнут уже во время военного призыва.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПризывМосква
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close