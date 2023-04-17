    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, южн

    771мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.5eur90.16

    Лауреат «Нацбеста» прочитает лекцию о тайной жизни памятников. Вход свободный

    149
    обсудить

    18 апреля — Международный день памятников и исторических мест, а прозаик, поэт, драматург Сергей Носов известен и своими краеведческими изданиями. О неочевидной жизни памятников он расскажет в филиале Лермонтовки — библиотеке «Семеновской» 18 апреля. Бесплатно. 12+

    Фото: пресс-служба МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
    ПоделитьсяПоделиться

    Премию «Национальный бестселлер» Сергей Носов получил за роман «Фигурные скобки» — о съезде иллюзионистов-«микромагов». Но в краеведческих книгах «Тайная жизнь петербургских памятников», «Конспирация, или Тайная жизнь петербургских памятников — 2», «Книга о Петербурге» (они, к слову, тоже входили в финальный список важных литературных премий) писатель придерживается фактов. Правда, и факты порой такие незаурядные, что не нуждаются в фантазиях.

    Почему памятник философу Георгию Плеханову возле Технологического института — «двойной»? Над чьей фигурой возвышается последователь марксизма? Скульптор Гинцбург собирался ограничиться бюстом, да и на тот не хватало материала, но Ленин указал «присмотреть, налечь» — и вот мы получили сразу две фигуры. А почему памятники переезжают с места на место? Тот же «Плеханов» мог бы стоять возле Казанского собора, и это было бы исторически оправданно. Бюст великому хирургу Пирогову — тоже в некотором смысле «двойной» памятник: не только самому выдающемуся анатому, но и довольно жутковатому месту. Памятников Ленину столько, что есть среди них и невезучие, и счастливчики. Сергей Носов знает, «где затаился один из самых счастливых памятников Ленину». Монументы обычно изображают важных деятелей солидными — не сразу заметишь, что у кого-то из них буквально «свело ногу». А глядя на памятник Менделееву на Московском проспекте, можно быть совершенно уверенным: лицо выполнено точь-в-точь, хоть и появился монумент спустя четверть века после смерти ученого.

    Чтобы узнать больше о «тайной жизни памятников», встречаемся 18 апреля на бесплатной лекции писателя Сергея Носова «Памятники среди нас» (Московский пр., д. 50/42). Начало в 18:30.

    Александра Шеромова

    Фото: пресс-служба МЦБС им. М.Ю. Лермонтова

    По теме

    Куда сходить бесплатно
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close