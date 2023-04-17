Лауреат «Нацбеста» прочитает лекцию о тайной жизни памятников. Вход свободный

Премию «Национальный бестселлер» Сергей Носов получил за роман «Фигурные скобки» — о съезде иллюзионистов-«микромагов». Но в краеведческих книгах «Тайная жизнь петербургских памятников», «Конспирация, или Тайная жизнь петербургских памятников — 2», «Книга о Петербурге» (они, к слову, тоже входили в финальный список важных литературных премий) писатель придерживается фактов. Правда, и факты порой такие незаурядные, что не нуждаются в фантазиях.

Почему памятник философу Георгию Плеханову возле Технологического института — «двойной»? Над чьей фигурой возвышается последователь марксизма? Скульптор Гинцбург собирался ограничиться бюстом, да и на тот не хватало материала, но Ленин указал «присмотреть, налечь» — и вот мы получили сразу две фигуры. А почему памятники переезжают с места на место? Тот же «Плеханов» мог бы стоять возле Казанского собора, и это было бы исторически оправданно. Бюст великому хирургу Пирогову — тоже в некотором смысле «двойной» памятник: не только самому выдающемуся анатому, но и довольно жутковатому месту. Памятников Ленину столько, что есть среди них и невезучие, и счастливчики. Сергей Носов знает, «где затаился один из самых счастливых памятников Ленину». Монументы обычно изображают важных деятелей солидными — не сразу заметишь, что у кого-то из них буквально «свело ногу». А глядя на памятник Менделееву на Московском проспекте, можно быть совершенно уверенным: лицо выполнено точь-в-точь, хоть и появился монумент спустя четверть века после смерти ученого.

