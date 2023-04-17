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    В центре Петербурга машины поплыли в кипятке

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    Второй день подряд в Петербурге автомобилисты страдают от кипятка. На этот раз залило 8-ую Красноармейскую.

    Как сообщили в пресс-службе «Теплосети» 17 апреля, сообщение о дефекте у дома 9/11 поступило в дежурную службу в 14.12.

    В зоне прорыва оказались припаркованы несколько автомобилей.

    Специалисты предприятия обеспечили все необходимые меры безопасности и приступили к отключению трубопровода. Принято решение о замене поврежденного участка.

    Движение по 8-ой Красноармейской улице от Лермонтовского проспекта до Якобштадского переулка пока ограничено.

    Накануне фонтан кипятка залил машины и выбил окна в доме на 5-ой Советской.

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