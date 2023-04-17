В центре Петербурга машины поплыли в кипятке

Второй день подряд в Петербурге автомобилисты страдают от кипятка. На этот раз залило 8-ую Красноармейскую.



Как сообщили в пресс-службе «Теплосети» 17 апреля, сообщение о дефекте у дома 9/11 поступило в дежурную службу в 14.12.



В зоне прорыва оказались припаркованы несколько автомобилей.



Специалисты предприятия обеспечили все необходимые меры безопасности и приступили к отключению трубопровода. Принято решение о замене поврежденного участка.



Движение по 8-ой Красноармейской улице от Лермонтовского проспекта до Якобштадского переулка пока ограничено.



Накануне фонтан кипятка залил машины и выбил окна в доме на 5-ой Советской.

