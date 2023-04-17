На 5-й Советской, где горячая вода залила машины и выбила стёкла, закончился ремонт трубы. Отопление включили

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» к утру 17 апреля завершили ликвидацию технологического нарушения на сетях на
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети», энергетики заменили 8 с лишним метров ненадёжной трубы, провели диагностику и подключили новый участок. Системы отопления и горячего водоснабжения переведены в штатный режим работы.
«Жилищные организации оповещены о необходимости подключения жилых зданий. При отсутствии ГВС в здании необходимо обращаться в свою управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — отмечается в сообщении.
Напомним, труба на 5-й Советской лопнула вчера вечером. Горячая вода залила улицу, в зону подтопления попали шесть автомобилей. Фонтан бил на высоту третьего этажа, в доме 21 вода с камнями разбила окна. В «Теплосети» обещают возместить ущерб. Из-за коммунальной аварии, по данным «Фонтанки», горячей воды не было в 30 домах. Люди не пострадали. «Фонтанка» вела подробный репортаж и показывала фото и видео с места происшествия.
Энергетики напоминают, что в случае парения или вытекания горячей воды на поверхность надо немедленно уходить, пытаться пройти или проехать по затопленным улицам очень опасно.