На 5-й Советской, где горячая вода залила машины и выбила стёкла, закончился ремонт трубы. Отопление включили

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» к утру 17 апреля завершили ликвидацию технологического нарушения на сетях на 5-й Советской улице, 21, где в зону размыва попали автомобили, а в доме выбило стёкла.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети», энергетики заменили 8 с лишним метров ненадёжной трубы, провели диагностику и подключили новый участок. Системы отопления и горячего водоснабжения переведены в штатный режим работы.



«Жилищные организации оповещены о необходимости подключения жилых зданий. При отсутствии ГВС в здании необходимо обращаться в свою управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — отмечается в сообщении.

