Вышел трейлер сериала «Балет». Ингеборгу Дапкунайте заменила Сигалова

Вышел трейлер сериала «Балет» от режиссера ленты Happy End Евгения Сангаджиева. Главную роль вместо Ингеборги Дапкунайте исполнила хореограф Алла Сигалова.



Ролик 17 апреля опубликовала пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink. В центре сюжета — бывшая прима-балерина Большого театра Рута Майерс. Она покинула Россию 40 лет назад, успела стать известным хореографом, а теперь возвращается на родину по приглашению нового директора театра, чтобы поставить современный спектакль.



«Балет» — восьмисерийная «психологическая драма о балетном закулисье с хореографией Владимира Варнавы» — начнет выходить на Wink 18 мая. Зрителям обещают «водоворот нешуточных страстей и высокого искусства». Помимо Сигаловой, роли в сериале исполнили Федор Бондарчук, Мария Фомина, Дэниел Барнс, Петр Райков, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Артур Бесчастный, Полина Агуреева и другие. О том, что Дапкунайте больше не числится в касте, стало известно давно, но о причинах замены не сообщалось.

