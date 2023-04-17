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    Вышел трейлер сериала «Балет». Ингеборгу Дапкунайте заменила Сигалова

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    Вышел трейлер сериала «Балет» от режиссера ленты Happy End Евгения Сангаджиева. Главную роль вместо Ингеборги Дапкунайте исполнила хореограф Алла Сигалова.

    Ролик 17 апреля опубликовала пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink. В центре сюжета — бывшая прима-балерина Большого театра Рута Майерс. Она покинула Россию 40 лет назад, успела стать известным хореографом, а теперь возвращается на родину по приглашению нового директора театра, чтобы поставить современный спектакль.

    «Балет» — восьмисерийная «психологическая драма о балетном закулисье с хореографией Владимира Варнавы» — начнет выходить на Wink 18 мая. Зрителям обещают «водоворот нешуточных страстей и высокого искусства». Помимо Сигаловой, роли в сериале исполнили Федор Бондарчук, Мария Фомина, Дэниел Барнс, Петр Райков, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Артур Бесчастный, Полина Агуреева и другие. О том, что Дапкунайте больше не числится в касте, стало известно давно, но о причинах замены не сообщалось.

    Автор: Wink Russia / YouTube

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