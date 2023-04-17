Сложный тест про СССР: угадайте, для чего использовали эти 12 вещей из прошлого

Если вам немного за 30, то вы, возможно, не помните вещи, которые использовали люди в Советском Союзе. А сможете ли вы их угадать по фотографии?
Предлагаем пройти небольшой и сложный тест. Логически догадаться практически невозможно!
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Если вам немного за 30, то вы, возможно, не помните вещи, которые использовали люди в Советском Союзе. А сможете ли вы их угадать по фотографии?
Предлагаем пройти небольшой и сложный тест. Логически догадаться практически невозможно!
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