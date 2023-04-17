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    Сложный тест про СССР: угадайте, для чего использовали эти 12 вещей из прошлого

    Вернитесь на 30 или 40 лет назад и испытайте легкий кайф от ностальгии

    538
    1 комментарий
    Пишите в комментариях, легко ли вам было пройти тест
    Пишите в комментариях, легко ли вам было пройти тестФото: Дмитрий Гладышев / 72.RU
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    Если вам немного за 30, то вы, возможно, не помните вещи, которые использовали люди в Советском Союзе. А сможете ли вы их угадать по фотографии?

    Предлагаем пройти небольшой и сложный тест. Логически догадаться практически невозможно!

    Но начнем с простого. Эта вещь явно была у каждой хозяйки в СССР, на каждой кухне. Для чего она нужна?

    Но начнем с простого. Эта вещь явно была у каждой хозяйки в СССР, на каждой кухне. Для чего она нужна?

    А эта вещь почти не изменилась и дошла до наших дней. Использовали ее в основном «офисники». Ну и для чего она?

    А эта вещь почти не изменилась и дошла до наших дней. Использовали ее в основном «офисники». Ну и для чего она?

    Усложним задачу. Эту пилу использовали только особые работники и только в специальных условиях. А где?

    Усложним задачу. Эту пилу использовали только особые работники и только в специальных условиях. А где?

    Детишки из СССР, помните такую металлическую штуку?

    Детишки из СССР, помните такую металлическую штуку?

    Не уходите далеко. Вы знаете, что надо делать с этой штукой?

    Не уходите далеко. Вы знаете, что надо делать с этой штукой?

    Да, это нож. Назовите двух специалистов, которые чаще всего пользовались им

    Да, это нож. Назовите двух специалистов, которые чаще всего пользовались им

    Это что за космос, спрашиваете вы. Ну угадайте, что это

    Это что за космос, спрашиваете вы. Ну угадайте, что это

    Так, а для чего бы вы использовали эту штуку?

    Так, а для чего бы вы использовали эту штуку?

    Усложняем. Эта штука сохранилась в отличном виде — а как ее использовала идеальная советская семья?

    Усложняем. Эта штука сохранилась в отличном виде — а как ее использовала идеальная советская семья?

    Симпатичный такой бидончик, но с секретом — накладка с дырками нужна была именно для этого

    Симпатичный такой бидончик, но с секретом — накладка с дырками нужна была именно для этого

    Сложное приспособление, но им могла пользоваться любая хозяйка. Для чего нужны такие ножнички?

    Сложное приспособление, но им могла пользоваться любая хозяйка. Для чего нужны такие ножнички?

    И самое сложное в тесте. Эта маленькая металлическая штучка была полезна почти всем, но так особо и не прижилась. Для чего она?

    И самое сложное в тесте. Эта маленькая металлическая штучка была полезна почти всем, но так особо и не прижилась. Для чего она?
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Сложный тест про СССР: угадайте, для чего использовали эти 12 вещей из прошлого

    Зато вы знаете, что такое кринж, краш и скам

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    Сложный тест про СССР: угадайте, для чего использовали эти 12 вещей из прошлого

    Вы совсем немного не застали времена СССР?

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    Сложный тест про СССР: угадайте, для чего использовали эти 12 вещей из прошлого

    Ну признавайтесь, чего у вас не было

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Сложный тест про СССР: угадайте, для чего использовали эти 12 вещей из прошлого

    Скучаете по СССР?

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    Пишите в комментариях, легко ли вам было пройти тест
    Пишите в комментариях, легко ли вам было пройти тестФото: Дмитрий Гладышев / 72.RU

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