Петербург на периферии антициклона. Загорайте, но не раздевайтесь

В Петербурге солнечно, но не жарко. По ночам пока возможны заморозки.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер слабый. Температура воздуха (ночью опускавшаяся до плюс 1 и местами до минус 1 градуса) днём составит плюс 11–13, а на побережье Финского залива местами только плюс 8 градусов.
Сегодня синоптическую ситуацию в регионе будет формировать периферия антициклона. В Ленинградской области плюс 10–15 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В ближайшие два дня снова будет без дождей, температура — 10–12 градусов тепла. По ночам в окрестностях Петербурга до минус 2.