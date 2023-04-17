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    Петербург на периферии антициклона. Загорайте, но не раздевайтесь

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге солнечно, но не жарко. По ночам пока возможны заморозки.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер слабый. Температура воздуха (ночью опускавшаяся до плюс 1 и местами до минус 1 градуса) днём составит плюс 11–13, а на побережье Финского залива местами только плюс 8 градусов.

    Сегодня синоптическую ситуацию в регионе будет формировать периферия антициклона. В Ленинградской области плюс 10–15 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В ближайшие два дня снова будет без дождей, температура — 10–12 градусов тепла. По ночам в окрестностях Петербурга до минус 2.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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