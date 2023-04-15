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    Радужное пятно заметили на Неве у посёлка Свердлова. На место выехали специалисты

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    Во Всеволожском районе Ленобласти на Неве заметили крупное радужное пятно. Об этом 15 апреля сообщает 47news.

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    По поводу разводов на воде в районе посёлка имени Свердлова в экстренные службы обратились в субботу днём. По словам главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского, к обозначенному месту выехали специалисты-экологи. О выдвижении сотрудников на тревожный сигнал также заявили в областном комитете экологического надзора. Туда отправились и спасатели ПСО Шлиссельбург.

    Низовский уточнил, что труба, по которой происходил сброс, установлена, но источник сброса пока не ясен — на ней слишком много потребителей.

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    Ленинградская областьВсеволожский район
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