Министр иностранных дел Латвии внес Инстасамку в черный список

Российская рэп-исполнительница Инстасамка попала в латвийский «черный список». О внесении Дарьи Зотеевой в перечень нежелательных персон 14 апреля сообщил министр иностранных дел Латвии Эдрар Ринкевич в своих соцсетях.



«На основании статьи 61, части 2 Закона об иммиграции, я принял решение о включении Дарьи Зотеевой, гражданки Российской Федерации, в список нежелательных для Латвийской Республики лиц, устанавливая запрет на въезд в Латвийскую Республику на неопределенный срок», — написал глава внешнеполитического ведомства.

Что стало поводом для принятия такого решения, министр не объяснил. СМИ предполагают, что Инстасамка стала персоной нон грата после сообщений о том, что она якобы пожертвовала крупную сумму вооруженным силам РФ. Сама рэп-исполнительница эту информацию опровергла.