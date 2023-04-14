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    Министр иностранных дел Латвии внес Инстасамку в черный список

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    Российская рэп-исполнительница Инстасамка попала в латвийский «черный список». О внесении Дарьи Зотеевой в перечень нежелательных персон 14 апреля сообщил министр иностранных дел Латвии Эдрар Ринкевич в своих соцсетях.

    «На основании статьи 61, части 2 Закона об иммиграции, я принял решение о включении Дарьи Зотеевой, гражданки Российской Федерации, в список нежелательных для Латвийской Республики лиц, устанавливая запрет на въезд в Латвийскую Республику на неопределенный срок», — написал глава внешнеполитического ведомства.

    Что стало поводом для принятия такого решения, министр не объяснил. СМИ предполагают, что Инстасамка стала персоной нон грата после сообщений о том, что она якобы пожертвовала крупную сумму вооруженным силам РФ. Сама рэп-исполнительница эту информацию опровергла.

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