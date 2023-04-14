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    Умер телеобозреватель и кинокритик Юрий Богомолов

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    Киновед, кинокритик и телевизионный обозреватель Юрий Богомолов ушёл из жизни в возрасте 86 лет. Об этом 14 апреля рассказал ТАСС его сын, режиссер Константин Богомолов.

    «Юрия Александровича не стало. Это случилось сегодня рано утром», — сообщил он.

    Юрий Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде. В 1965 году окончил киноведческий факультет ВГИК, начал печататься в 1964 году. Научный сотрудник Госфильмофонда СССР. Работал заведующим отделом культуры в газете «Известия», телеобозревателем в «Российской газете», колумнистом в РИА Новости и журнале «Сноб», печатался и во многих других изданиях.

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