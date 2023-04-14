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    Ученик пушкинского лицея разбился об открывшуюся дверь машины в Сестрорецке

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    Подросток серьёзно пострадал в ДТП в Курортном районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 14 апреля.

    ДТП произошло вчера в 14:15 на Приморском шоссе, 261, в Сестрорецке. По предварительным данным, 18-летняя девушка на, видимо, отцовском «КИА Спортейдже» решила остановиться, чтобы высадить пассажира, своего ровесника. Но безопасность не обеспечила. Когда пассажир открыл дверь, в неё влетел юный велосипедист.

    Скорая забрала велосипедиста в больницу. Ему 16 лет, он учится в 9 классе лицея в Пушкине. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом левого предплечья и оценили состояние как средней степени тяжести.

    Про девушку-водителя известно, что её ни разу не привлекали к ответственности за нарушения ПДД.

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