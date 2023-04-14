Порывистый ветер в Петербурге усиливает холод. В выходные надеемся на улучшение

В Петербурге похолодало и при этом довольно ветрено. Выходные обещают стать более тёплыми.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 апреля в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1 — плюс 1 градуса, днем составит плюс 7–9.
Регион сегодня останется под влиянием периферии антициклона. Сквозь облака будет проглядывать солнце, однако хорошо прогреть холодные воздушные массы, поступающие к берегам Невы вместе с порывистым восточным ветром, оно не сможет. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В ночь на субботу — заморозки, местами до минус 4. А днём на 1–2 градуса теплее, чем сегодня. В воскресенье — ещё теплее, плюс 11–13. Оба дня — переменная облачность.