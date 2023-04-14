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    Порывистый ветер в Петербурге усиливает холод. В выходные надеемся на улучшение

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге похолодало и при этом довольно ветрено. Выходные обещают стать более тёплыми.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 апреля в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1 — плюс 1 градуса, днем составит плюс 7–9.

    Регион сегодня останется под влиянием периферии антициклона. Сквозь облака будет проглядывать солнце, однако хорошо прогреть холодные воздушные массы, поступающие к берегам Невы вместе с порывистым восточным ветром, оно не сможет. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В ночь на субботу — заморозки, местами до минус 4. А днём на 1–2 градуса теплее, чем сегодня. В воскресенье — ещё теплее, плюс 11–13. Оба дня — переменная облачность.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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