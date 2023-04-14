Порывистый ветер в Петербурге усиливает холод. В выходные надеемся на улучшение

В Петербурге похолодало и при этом довольно ветрено. Выходные обещают стать более тёплыми.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 апреля в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1 — плюс 1 градуса, днем составит плюс 7–9.

