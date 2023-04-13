«Живем с одним словом: стабильно». «Фонтанка» узнала о состоянии пострадавших в результате прорыва трубы на Дровяной

Лишь один человек из пяти пострадавших в результате прорыва на трубопроводе в Адмиралтейском районе находится дома.
Как стало известно «Фонтанке» 13 апреля, 57-летний мужчина пешеход, которого увезли в НИИ Скорой помощи из дома, через сутки написал отказ от госпитализации и продолжил лечение дома.
МЧС Петербурга сообщало, что пожарные Сергей Юдин и Саранг Мешкеев до сих пор находятся на лечении во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России. Юдин, который получил ожоги 35 % поверхности тела, пока в реанимации. Но ему провели первый этап хирургического лечения глубоких ожогов нижних конечностей. Мешкеев, получивший ожоги 7 % поверхности тела, находится в удовлетворительном состоянии в ожоговом отделении. По предварительной информации, его могут выписать уже завтра.
В реанимации остается 65-летний петербуржец, который был за рулем машины, оказавшейся в промоине с кипятком. Как рассказал его сын, ему провели первый этап хирургического вмешательства, но не до конца, чтобы не ухудшать состояние пациента. «Состояние тяжелое. Стабильно тяжелое. Мы с одним этим словом живем последнюю неделю: «стабильное», — поделился болью Игорь.
Его 10-летний сын также находится еще в стационаре, но есть перспективы, что мальчика выпишут на следующей неделе.