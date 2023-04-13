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    «Живем с одним словом: стабильно». «Фонтанка» узнала о состоянии пострадавших в результате прорыва трубы на Дровяной

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    Лишь один человек из пяти пострадавших в результате прорыва на трубопроводе в Адмиралтейском районе находится дома.

    Как стало известно «Фонтанке» 13 апреля, 57-летний мужчина пешеход, которого увезли в НИИ Скорой помощи из дома, через сутки написал отказ от госпитализации и продолжил лечение дома.

    МЧС Петербурга сообщало, что пожарные Сергей Юдин и Саранг Мешкеев до сих пор находятся на лечении во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России. Юдин, который получил ожоги 35 % поверхности тела, пока в реанимации. Но ему провели первый этап хирургического лечения глубоких ожогов нижних конечностей. Мешкеев, получивший ожоги 7 % поверхности тела, находится в удовлетворительном состоянии в ожоговом отделении. По предварительной информации, его могут выписать уже завтра.

    В реанимации остается 65-летний петербуржец, который был за рулем машины, оказавшейся в промоине с кипятком. Как рассказал его сын, ему провели первый этап хирургического вмешательства, но не до конца, чтобы не ухудшать состояние пациента. «Состояние тяжелое. Стабильно тяжелое. Мы с одним этим словом живем последнюю неделю: «стабильное», — поделился болью Игорь.

    Его 10-летний сын также находится еще в стационаре, но есть перспективы, что мальчика выпишут на следующей неделе.

    Труба с горячей водой рванула на Дровяной улице немногим позже восьми часов утра. В промоину попала машина, в которой находился мужчина с двумя внуками. Спасая их, ожоги получили двое сотрудников МЧС. В больницу с травмами различной степени тяжести увезли их, дедушку с 10-летним внуком и 57-летнего местного жителя.
    Временно без тепла остались 275 зданий. Возбуждено уголовное дело.

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