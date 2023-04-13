«Живем с одним словом: стабильно». «Фонтанка» узнала о состоянии пострадавших в результате прорыва трубы на Дровяной

Лишь один человек из пяти пострадавших в результате прорыва на трубопроводе в Адмиралтейском районе находится дома.



Как стало известно «Фонтанке» 13 апреля, 57-летний мужчина пешеход, которого увезли в НИИ Скорой помощи из дома, через сутки написал отказ от госпитализации и продолжил лечение дома.



МЧС Петербурга сообщало, что пожарные Сергей Юдин и Саранг Мешкеев до сих пор находятся на лечении во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России. Юдин, который получил ожоги 35 % поверхности тела, пока в реанимации. Но ему провели первый этап хирургического лечения глубоких ожогов нижних конечностей. Мешкеев, получивший ожоги 7 % поверхности тела, находится в удовлетворительном состоянии в ожоговом отделении. По предварительной информации, его могут выписать уже завтра.

